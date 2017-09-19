CNN: спецслужбы следили за помощником Трампа во время выборов

Американские спецслужбы, заручившись тайным судебным ордером, прослушивали до и после выборов Пола Манафорта, который в течение нескольких месяцев возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, победившего на выборах в ноябре 2016 года. Об этом сообщил в понедельник вечером телеканал CNN.

Манафорт — одна из центральных фигур в расследовании «российского следа» в прошлогодней президентской кампании. Из отрывочных сведений, полученных CNN от своих источников, складывается впечатление, что Манафорт мог просить Россию оказать содействие Трампу, что и вызвало интерес к нему со стороны компетентных органов.

Подозрения спецслужб базировались на перехвате переговоров Манафорта с предполагаемыми российскими агентами, а также на переговорах самих агентов друг с другом. Манафорт отрицает, что когда-либо вступал в контакты с россиянами, зная, что они работают в разведке.

ФБР обратило внимание на Пола Манафорта еще в 2014 году в связи с лоббистской деятельностью ряда вашингтонских фирм в пользу правящей на тот момент в Украине Партии регионов, подозреваемой в переводе за границу миллионов долларов.