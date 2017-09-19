Правительство КР в одностороннем порядке расторгнет соглашение с Liglass Traiding

Об этом на совещании кабинета министров 18 сентября заявил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков. Он отметил, что чешская компания не выполнила условия соглашения, и поручил профильным министерствам в одностороннем порядке расторгнуть документ. Исаков сказал, что Кыргызстан потерял время и отметил, что будет объявлен новый тендер.

По словам министра юстиции Урана Ахмедова, залог, внесенный чешкой фирмой в размере 1 миллиона 147 тысяч долларов, останется Кыргызстану.

28 июля Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования сообщил, что компания уплатила гарантийный взнос в сумме 1 млн 147 тысяч 719 долларов и сбор за участие в 2 млн сомов – по 200 тысяч сомов за 10 створов.

Владелец компании Liglass Михаэль Смелик и представитель фирмы Йиржи Войтеховски 18 сентября собрали в Бишкеке пресс-конференцию, на которой заявили, что их работе препятствовали политические силы в Кыргызстане и добавили, что они столкнулись в финансовыми затруднениями из-за информационной «охоты» и очернения через медиа, сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Вице-премьер Зилалиев, между тем, сообщил, что строительством малых ГЭС в Кыргызстане уже заинтересовалась еще одна чешская компания «Эрегия про» и инвесторы из Индии и Южной Кореи.

Liglass Trading CZ выиграла тендер на строительство 10 малых ГЭС, а также получила право возведения Верхненарынского каскада (ВНК) ГЭС. После этого последовал целый ряд статей, которые опубликовали кыргызские и чешские СМИ, где подверглись сомнению возможности Liglass строить ГЭС в Кыргызстане.