ЦБ Узбекистана снизил официальные курсы доллара и евро

Центральный банк Узбекистана установил новые курсы валют к узбекскому суму, которые будут действовать с 19 сентября. Курс доллара США снизился по сравнению с предыдущей неделей на 14,65 сума – до 8077,48.

Евро подешевел на 72,52 сума – до 9646,16, российский рубль – на 0,99 сума, до 140,22 сума.

Как сообщила пресс-служба Центробанка, банк может оказать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте.



Напомним, что Центральный банк Узбекистана с 5 сентября девальвировал нацвалюту почти вдвое – с 4210,35 до 8100 сумов.