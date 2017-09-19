Индийские спортсмены не приехали на Ашхабадские игры из-за туркменских организаторов

Индийские спортсмены, не сумевшие на прошлой неделе вылететь на 5-Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, так и не получили разрешения на участие в состязаниях. И как выяснилось, эти спортсмены не получили разрешения из-за туркменской стороны.

Ранее сообщалось, что более ста индийских атлетов не были допущены на рейс в международном аэропорту Дели в связи с тем, что Министерство Спорта Индии не выдало им разрешения участия в ашхабадских играх, так как дисциплины, которые они представляют не признаны Олимпийской ассоциацией страны.

Но, как рассказал в беседе с репортером Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода) чиновник Министерства Спорта Индии, атлеты не полетели в Ашхабад из-за того, что туркменская сторона вовремя не прислала разрешительные документы.

«Не смогли поехать только команды по баскетболу и тхэквондо. А все остальные поехали. Эти спортсмены не смогли поехать, потому что разрешительные документы из Туркменистана прислали слишком поздно», – рассказал Радио Азатлык не представившийся чиновник индийского министерства спорта.

Он также пояснил, что часть ответственности за это все же лежит на индийской стороне, но не смог уточнить в чем заключается оплошность индийской стороны. Также он не уточнил, сколько именно спортсменов не смогли поехать в Ашхабад.

Ранее индийские СМИ сообщали, что 13 сентября 106 спортсменов не были допущены на рейс Дели-Ашгабат.

На официальном сайте 5-Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам изначально было заявлено участие около 230 индийских спортсменов. 18 сентября на сайте указаны имена 211 атлетов. Но не ясно кто именно не приехал, так как в списках все еще есть команды по 3х3 баскетболу и тхеквондо.

В программу 5-Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам вошли состязания по шахматам, футзалу, теннису, муай таю (тайский бокс), самбо, курашу, джиу-джитсу, боулингу, конному спорту, велогонкам на треке, плаванию в 50-метровом бассейне, легкой атлетике, тяжелой атлетике, 3х3 баскетболу, тхэквондо (WTF), спортивным танцам, кикбоксингу, борьбе на поясах, спортивной борьбе (греко-римская и вольная), бильярду и традиционной борьбе – в общей сложности 21 виду спорта. Как минимум 13 их этих дисциплин не признаются олимпийскими видами спорта.

Кроме того, Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые проводятся с 2005 года, не дают спортсменам квалификацию на участие в других крупных международных соревнованиях и не влияют на их рейтинг.

Организаторы изначально сообщали, что на ашхабадских играх ожидается участие около 6000 спортсменов. Но на официальном сайте игр заявлено участие 4066 спортсменов из 62 государств и территорий Азии и Океании.

5-Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам продлятся до 27 сентября.