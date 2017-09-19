Подозреваемые в теракте в метро Лондона жили в приемной семье

Полиция Великобритании обнародовала имя одного из подозреваемых в теракте на станции метро «Парсонс-Грин» в Лондоне 15 сентября. Это Яхья Фаррух, ему 21 год. Ранее сообщалось, что его задержали в Хаунслоу поздно ночью в субботу, 16 сентября. Фаррух является выходцем из Сирии.

Имя другого подозреваемого пока не разглашается. Его задержали в портовом городе Дувр. Известно, что ему 18 лет и он выходец из Ирака. В Великобританию он переехал в возрасте 15 лет после смерти родителей.

Оба подозреваемых воспитывались в семье Пенни и Рона Джонсов. Фаррух недавно переехал в другой дом. 18-летний подозреваемый проживал со своими воспитателями и попадал в поле зрения полиции.

Пресса отмечает, что семья Джонсов с 1970-х годов занималась воспитанием сотен чужих детей, включая беженцев. В 2010 году королева Елизавета II вручила семейной паре ордена кавалеров Британской империи.

Взрыв в поезде на станции метро «Парсонс-Грин» в Лондоне произошел утром 15 сентября. Пострадали около 30 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». По данным полиции, если бы самодельная бомба сдетонировала полностью, то это могло бы привести к многочисленным жертвам.