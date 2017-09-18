Казахстанские власти ведут разъяснительную работу с «салафитами»

В Казахстане за год около 300 приверженцев деструктивных течений «отказались от своих убеждений», сказал 18 сентября «Азаттыку» (Казахской редакции Радио Свобода) в кулуарах парламента заместитель председателя духовного управления мусульман Казахстана, наиб муфтий Серикбай-кажы Ораз. По его словам, это хороший результат, но на сегодня остается более тысячи приверженцев, «которые считают себя такфиритами, радикалами, они тоже исходят из этого течения салафизма».

На правительственном часе в нижней палате парламента министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что введен новый подход к системе профилактики религиозного экстремизма, в основе которого - сотрудничество государственных органов, НПО и религиозных объединений. По его словам, на выездом заседании нижней палаты парламента в Актобе, «впервые публично выражена позиция правительства о негативном отношении к псевдосалафизму».

– Общество получило четкий и ясный ориентир, что это течение является деструктивным, хотя для других стран оно может быть приемлемым. Мы намеренно не пошли по пути запрета, хотя в обществе активно обсуждались такие меры, на то есть ряд причин – ставка делается на разъяснительную и профилактическую работу, это дает свои результаты, – говорит Нурлан Ермекбаев.

Как отметил в кулуарах наиб муфтий Серикбай-кажы Ораз, согласно законодательству Казахстана, граждане имеют выбор своего вероисповедания.

– В этом вопросе наша позиция, мы в надежде, будем дальше продолжать свою разъяснительную работу. Салафиты нигде не зарегистрированы как организация, как объединение они не действуют, почему мы так говорим везде: «А эти салафиты?» Никто официально не выступает: «Я салафит». Мы знаем, это частные люди, которые считают себя приверженцами, но они не выступают, как организация не действуют. А наша цель – направить в традиционное русло, традиционную нашу религию ислам, с которой мы веками жили в гармонии, [чтобы] с разными верованиями, разными конфессиями, не было никаких проблем, и дальше думаю, не будет никаких проблем, – говорит заместитель председателя духовного управления мусульман Казахстана, наиб муфтий Серикбай-кажы Ораз.

В прошлом году власти Казахстана заговорили о том, что «течение салафизм – неприемлемая идеология для Казахстана», а «салафизм вызывает неприятие у наших граждан». «Азаттык» рассказывал, что за последние месяцы в Казахстане приговорены к тюремным срокам трое «приверженцев салафитского направления в суннитском исламе» по обвинению в возбуждении религиозной розни и терроризма. Ни один из них обвинения не признал, а их адвокаты их говорили о нарушении их прав.