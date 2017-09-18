В Азербайджане независимый журналист приговорен к тюрьме

Суд в Азербайджане приговорил журналиста, известного своей критикой в адрес властей, к девяти годам тюрьмы по итогам судебного разбирательства, которое, по утверждению его адвоката, политически мотивировано. Шекинский суд по тяжким преступлениям признал Эльчина Исмаиллы виновным в вымогательстве и злоупотреблении служебным положением. Приговор Исмаиллы суд города Шеки огласил сегодня.

Исмаиллы был арестован в феврале после того, как сотрудник министерства культуры и туризма Азербайджана заявил, что журналист Исмаиллы пытался получить от него деньги путем вымогательства. Исмаиллы отверг предъявленные обвинения. Его адвокат Ельчин Садыков говорит, что дело в отношении его клиента является политически мотивированным и утверждает об ошибочности наличия в обвинении статьи о злоупотреблении должностными полномочиями, поскольку Исмаиллы не занимает никакой должности.

Правительства стран Запада и международные правозащитные организации утверждают, что правительство президента Азербайджана Ильхама Алиева стремится сохранить власть путем преследования независимых СМИ, журналистов и оппозиционных политиков и активистов. Алиев с момента смерти его отца в 2003 году правит нефтедобывающим закавказским государством, население которого составляет почти 10 миллионов человек. Он отверг ранее эту критику.