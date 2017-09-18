Жена Наваза Шарифа, по неофициальным данным, проходит в парламент

Жена отстраненного от должности премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, по неофициальным данным, выиграла на выборах в парламент, проводимых после отставки Шарифа в июле. Кальсум Наваз на выборах в Лахоре получила 61 254 голоса – на 14 188 больше, чем ее ближайший соперник, сообщили местные СМИ 18 сентября.

Неофициальные результаты голосования объявлены на основе данных, собранных членами комиссий на избирательных участках и переданных ими должностным лицам из политических партий. Официальные результаты выборов будут представлены позже.

Место в парламенте от Лахора на протяжении длительного времени сохраняют Шариф и его союзники. Мандат остался вакантным после решения Верховного суда Пакистана отстранить Наваза Шарифа от должности премьера на фоне расследования «Панамского досье», где всплыли связанные с семьей премьера офшорные компании. Шариф утверждает, что никаких нарушений с его стороны допущено не было.

Его жена Кальсум в настоящее время находится в Лондоне, где лечится от рака. В ее отсутствие дочь Наваза Шарифа, Марьям Наваз, возглавила избирательную кампанию правящей партии PML-N. Марьям сказала сторонникам, что победа ее матери на выборах подтверждает любовь к Шарифу людей, которые не согласны с его отставкой.