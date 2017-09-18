В Москве после сообщений о бомбах проверили более 10 торговых центров

В Москве за воскресенье после сообщений о минировании полиция проверила более 10 торговых центров, были эвакуированы около 9 тысяч человек. Как сообщило агентство «Интерфакс», проверки прошли, в частности, в торговых центрах «Охотный ряд», «Хорошо», «МЕГА» в Химках и Теплом стане.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов на вокзалах, в торговых центрах и учебных заведениях поступают в правоохранительные органы с 10 сентября. За это время были эвакуированы более ста тысяч человек в десятках регионов России. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.

Согласно одной из неофициальных версий, к анонимным звонкам могут быть причастны православные активисты, которые выступают против фильма Алексея Учителя «Матильда». Агентства со ссылкой на источники ранее передавали, что большинство сообщений о минировании якобы поступает с территории Украины.

В Кремле происходящее назвали «телефонным терроризмом».