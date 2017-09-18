Минобороны России ответило Пентагону в связи с авиаударом в Сирии

Министерство обороны России заявило, что заранее предупреждало США об операции в районе Дейр-аз-Зора. Так Москва ответила на обвинения Вашингтона в том, что российские самолеты нанесли удары по «Сирийским демократическим силам».

Представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военные наносят точечные удары по целям в районах, подконтрольных «Исламскому государству», приводит Би-Би-Си слова российского генерала.

Как утверждается на сайте Пентагона, инцидент произошел в субботу близ города Дейр-аз-Зор к востоку от реки Евфрат. По данным группы «Сирийские демократические силы», в результате авиаудара шесть ее бойцов получили ранения. В районе, подвергшемся удару российской авиации, находились также военнослужащие многонациональных сил коалиции. Они не пострадали.

Территория близ города Дейр-аз-Зор считается одним из последних оплотов джихадистской группировки «Исламское государство». Город находился в осаде в течение двух лет. Наступление на позиции радикальных исламистов под Дейр-эз-Зором ведут как сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации, так и отряды сирийской оппозиции, поддерживаемые силами международной коалиции.