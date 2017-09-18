Премьер-министр Сербии присоединилась к гей-параду в Белграде

Ана Брнабич, первая женщина на посту премьер-министра Сербии, которая не скрывает принадлежности к ЛГБТ-сообществу, присоединилась к гей-параду в Белграде, в котором участвовало около тысячи гей-активистов. Это первый случай, когда премьер-министр Сербии участвовала в очередном гей-параде. В прошлом такие шествия были омрачены насилием.

В параде 17 сентября, которым завершилось недельное мероприятие Pride Week, также участвовали министр труда Зоран Джорджевич, министр государственной администрации Бранко Ружич и мэр Белграда Синиса Мали.

«Мы хотим отправить сигнал о том, что разнообразие может способствовать укреплению нашего общества», – сказала Брнабич журналистам. Под девизом «Мы хотим перемен» участники шествия прошли с площади Цветов до площади Независимости в условиях усиленных мер безопасности – в центре города было множество полицейских.

41-летняя Брнабич была предложена на пост премьера в июне бывшим премьер-министром Сербии Александром Вучичем, который победил на президентских выборах. Активисты утверждают, что предвзятое отношение к представителям ЛГБТ остается в Сербии широко распространенной проблемой.