В Ашгабате стартовали Азиатские игры

В столице Туркменистана 17 сентября вечером стартовали Пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Церемония открытия Игр прошла в специально построенном стадионе Olympic Stadium, в котором могут разместиться до 45 тысяч зрителей. На церемонию открытия Азиатских игр приехали, как сообщает Радио Азатлык (Туркменская редакция радио Свобода), президенты Армении, Афганистана, Казахстана, Молдовы, Пакистана, Таджикистана, Татарстана и Узбекистана, а также глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Азиатские игры продлятся 11 дней, авторитарный президент Турменистана Гурбанкулы Бердымухамедов, по всей видимости, пытается использовать проведение Игр как пример успеха страны в регионе. Туркменистан за годы своей независимости никогда раньше не принимал подобное масштабное международное мероприятие. Подготовка к Играм была главным мероприятием правительства страны в последнее время, на эти цели были потрачены миллиарды долларов. Туркменистан обычно закрыт для иностранцев, но на этот раз в Ашгабате ожидают десятки тысяч туристов.

Согласно сообщению организаторов Игр, в состязаниях примут участие более 5500 спортсменов из 62 стран, они будут соревноваться в 21 видах спорта. Самым юным участником Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам назван 13-летний пловец из Пакистана Джахан Ара Наби.

В Ашхабад президент Шавкат Мирзияев прибыл 17 сентября по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В ходе данного визита глава Узбекистана проведет ряд встреч с лидерами других стран, сообщили местные СМИ.