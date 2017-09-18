Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Елизавета Пескова удалила свой аккаунт в Instagram'е

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России.

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, удалила из Instagram'а свой аккаунт. На это обратило внимание интернет-издание «Медуза».

12 сентября журнал Forbes опубликовал статью Песковой об образовании. Дочь пресс-секретаря президента России обвинили в плагиате при написании этого текста.

Елизавета Пескова учится во Франции. В августе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование об имуществе Николая Чоулза, сына Дмитрия Пескова.

Back to top
XS
SM
MD
LG