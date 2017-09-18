Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию после обстрела позиций повстанцев

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в минувшую субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и ход боевых действий «против терроризма». Телефонный разговор состоялся после того, как поддерживаемые США сирийские повстанцы заявили, что в субботу подверглись авиаударам российских самолетов и сирийских правительственных сил в районе города Дейр аз-Зор, вокруг которого идет боевая операция по его освобождению.

МИД России не сообщил в своем заявлении о телефонном разговоре Лаврова – Тиллерсона, обсуждали ли главы дипломатических ведомств эти обвинения со стороны повстанцев – противников президента Башара Асада, поддерживаемых США.

В воскресенье Министерство обороны России отклонило утверждения о том, что российские самолеты бомбили позиции повстанцев в Сирии, заявив, что их целями являются позиции группировки «Исламское государство» и что они предупреждали США о своих оперативных планах. Сирийские демократические силы (SDF), союз курдских и арабских бойцов, сражающихся в коалиции под руководством США, заявили, что шесть их бойцов были ранены в результате обстрелов. Однако генерал-майор Игорь Конашенков, пресс-секретарь Министерства обороны России, отклонил эти утверждения в заявлении, сделанном в воскресенье. Конашенков сказал, что российские самолеты проводили тщательно нацеленные удары в этом районе на основе информации, которая была подтверждена из нескольких источников.