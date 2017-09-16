Атамбаев не сможет посетить церемонию открытия пятых Азиатских игр в Ашхабаде

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не сможет посетить церемонию открытия пятых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде по причине участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Об этом сообщили в аппарате президента.

Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН и мероприятия, инициируемые Кыргызстаном в рамках участия в данном международном мероприятии, состоятся 18-24 сентября.

В 2016 году Алмазбек Атамбаев не смог принять участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, так как на пути следования из Бишкека в Нью-Йорк он почувствовал недомогание и вынужден был остановиться в Турции.

Церемония открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам состоится в Ашхабаде 17 сентября, они завершатся 27 сентября.