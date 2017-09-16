Суд в Киеве арестовал экс-министра юстиции Лавриновича

Суд в Киеве арестовал на 2 месяца экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича, обвиняемого в организации конституционного переворота.

По этому же делу обвиняется бывший президент Украины Виктор Янукович, скрывающийся в России.

Как сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко, действия обвиняемых привели к «захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий правительства и парламента».

Как сообщает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко, Лавринович отрицает свою причастность к узурпации власти Януковичем и называет себя «наиболее легкодоступной мишенью» для нынешней украинской власти, демонстрирующей «продолжение борьбы со старым, преступным режимом».

По версии следствия, занимая пост министра юстиции в 2010 году в правительстве Николая Азарова, Лавринович дал разрешение на официальное опубликование в государственных изданиях предыдущей редакции конституции – без необходимого голосования с депутатами Верховной Рады.

После того как Янукович занял в 2010-м президентское кресло, Конституционный суд отменил реформу 2004 года. Таким образом, была восстановлена Конституция Украины 1996 года, предполагающая президентско-парламентскую вместо парламентско-президентской формы правления, что, естественно, расширило полномочия главы государства.

В случае вынесения обвинительного приговора Лавриновичу грозит до 15 лет заключения.