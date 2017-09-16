«Репортеры без границ» осудили приговор журналисту из КР Сапанову

Международная организация «Репортеры без границ» осуждает приговор в отношении кыргызстанского журналиста Зулпукара Сапанова и призывает кыргызские власти снять с него обвинения. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном 14 сентября.

«Лишение свободы Зулпукара Сапанова создает опасный прецедент свободе выражения собственного мнения в Кыргызстане. Мы осуждаем приговор журналисту и требуем от судей его незамедлительного освобождения», – сказал руководитель отдела организации по Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бих.

В 2016 году журналист издал книгу «Кыдыр санжырасы», после чего представители различных религиозных организаций обратились в ГКНБ с просьбой принять меры против Сапанова. ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении журналиста по статье «Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды»​УК КР.

12 сентября 2017 года Зулпукар Сапанов приговорен к четырем годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.

Организация «Репортеры без границ» со штаб-квартирой в Париже в своем рейтинге, опубликованном этим летом, внес Кыргызстан в число «проблемных стран» с точки зрения свободы слова. В прошлом году республика занимала 85 место среди 180 государств, а в этом году опустилась на четыре позиции, заняв 89 место.