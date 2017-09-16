Вице-спикер Госдумы извинился за высказывание о девочке без рук

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев принес извинения за свое высказывание о девочке без рук, которой, по мнению политика, лучше было «не появляться на свет». Он написал у себя в Twitter'е, что встретился с матерью ребенка-инвалида.

11 сентября Лебедев – сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского – прокомментировал в Twitter'е видеозапись с двухлетней приемной дочерью Эльмиры Кнутсен. Вице-спикер написал: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее».

Комментарий Лебедева вызвал резкую критику в СМИ и социальных сетях. Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья направила жалобу в комиссию Госдумы по этике. Жириновский заступился за сына, заявив, что из-за «патологий» человечество может «рухнуть». Сам Лебедев изначально отказывался приносить извинения.