В Бишкеке проверяют инцидент с предполагаемой ксенофобией

В Бишкек полиция проверяет инцидент с девушкой-кыргызкой, которая подверглась нападению предположительно за то, что ее сопровождал мужчина другой национальности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь городского управления внутренних дел Бишкека Адыл Оморов.

По его словам, после инцидента сотрудники Ленинского РОВД доставили в милицию и девушку, и предполагаемого нападавшего, где оба написали объяснительные, после чего были отпущены домой. Оморов добавил, что произошло это 11 сентября, однако уголовное дело не возбуждалось, в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

– 29-летний парень поругался с 28-летней девушкой и ударил ее по лицу. Будет возбуждено уголовное дело или нет, после окончания разбирательств решит следователь, – приводит слова Оморова Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода).

На днях видеозапись конфликта получила распространение в Сети и вызвала широкий резонанс среди пользователей. На этой видеозаписи видно, как молодой человек на кыргызском языке ругается с окружившими его женщинами, которые заступились за девушку. Некоторые из них спрашивают у мужчины, почему он ударил девушку, на что он с использованием нецензурных выражений угрожает убить попутчика этой девушки.