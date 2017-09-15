Власти Москвы объяснили лишение посольства США парковки

Власти Москвы объяснили ликвидацию выделенной стоянки у здания американского посольства нехваткой парковочных мест. Теперь эта парковка доступна для всех, сообщили РИА «Новости» в Администраторе московского парковочного пространства.

Ранее в сентябре стали общедоступными парковки у посольства США в Москве, а также у американских генконсульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Раньше ими могли пользоваться только сотрудники дипмиссий.

11 сентября «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что для приведения к паритету условий работы американской и российской дипмиссий консульства США в России будут лишены части преимуществ. В частности, выделенных парковочных мест. У российских дипмиссий в США таких парковок нет, отметил источник.



Вашингтон не считает лишение консульств США в России парковок «местью» за ухудшение отношений и не планирует ответных мер. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.