Сообщается о множестве раненых после взрыва в вагоне метро в Лондоне

Британская пресса сообщает, что неизвестный белый контейнер взорвался в вагоне метро на станции в юго-западной части Лондона.

Полиция подтвердила, что приняла сообщения «об инциденте» на станции Parsons Green в юго-западной части Лондона, расположенной на Уимблдонской ветке линии Дистрикт лондонского метрополитена.

По сообщениям, на месте находятся вооруженные сотрудники полиции, бригады скорой помощи оказывают помощь пострадавшим.

По предварительным сообщениям, пострадавшие получили различные травмы, в том числе ожоги лица.

Новостное агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что некоторые получили травмы в давке, образовавшейся в результате того, что пассажиры в панике начали покидать станцию Parsons Green.

Транспортные власти Лондона подтвердили в Twitter’e информацию, что вскоре после сообщения о взрыве было приостановлено обслуживание на линии Дистрикт между Эрлс-Корт и Уимблдон.