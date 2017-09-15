Ашгабат: «не заметившие» муляж взрывчатки сотрудники коммунального предприятия уволены

В Туркменистане несколько сотрудников предприятия «Ашгабатагызсув» уволены после того, как «не обнаружили» на территории этого предприятия муляж взрывчатки, размещенный ранее службами безопасности «в учебных целях», сообщает Радио Азатлык (Туркменская редакция Радио Свобода) со ссылкой на источники в Ашгабате.

По сообщениям, на прошлой неделе службы безопасности разместили муляж взрывчатки на территории водораспределительного предприятия предположительно с целью учебной тренировки, а на следующий день вернулись и обнаружили, что «взрывчатку» никто не заметил. В результате были уволены ответственный за район Арчабил службы вневедомственной охраны, а также два сотрудника предприятия «Ашгабатагызсув», в том числе сотрудник службы охраны. Детали происшествия пока неизвестны, на предприятии инцидент не прокомментировали.

15 августа правительство Туркменистана объявило о введении усиленного режима безопасности, круглосуточного дежурства военных и правоохранительных органов, а также о закрытии границ, ограничении визового порядка и усилении таможенного контроля. В официальном заявлении руководства страны сообщалось, что данные меры, вступившие в силу 17 августа, продолжатся до окончания V Азиатских игр, которые пройдут 17-27 сентября в Ашгабате.