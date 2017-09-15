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Шавкат Мирзияев 17 сентября посетит Туркменистан

Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзияев и Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова 17 сентября посетит Туркменистан, сообщило агентство УзА.

Глава государства примет участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

В ходе визита также состоится ряд двусторонних встреч президента Узбекистана с лидерами других стран.

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам пройдут 17−27 сентября. Как сообщают местные СМИ, честь Узбекистана на соревнованиях будут защищать 189 спортсменов.

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