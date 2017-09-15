Жертвами двух нападений на юге Ирака стали более 70 человек

На юге Ирака в четверг свыше 70 человек погибли, более 90 – были ранены в результате нападений боевиков. Среди жертв – 7 иранских паломников-шиитов.

По данным полиции, сначала смертник взорвал бомбу в ресторане на западе города Насирия, а группа боевиков стали бросать гранаты и стрелять в посетителей. Затем нападавшие сели в заминированную машину, подъехали к блокпосту и взорвали автомобиль.

Службы безопасности сообщили, что нападавших опознали как боевиков суннитской военизированного альянса «Хашед аш-Шааби», который сражается на стороне армии и полиции против экстремистов из группировки «Исламское государство» («ИГ», запрещена в ряде стран).

Затем на одном из исламистских сайтов появилось заявление «ИГ», в котором ответственность за нападения она взяла на себя.

Иракские службы безопасности не исключают, что «ИГ», проигрывая войну в Ираке и Сирии, возвращается к своей первоначальной тактике партизанских действий. Правительственные силы Ирака при поддержке курдских отрядов и авиации США выбили боевиков-джихадистов из Мосула, где они провозгласили халифат. В Сирии повстанческие силы, объединяющие арабские и курдские подразделения, так же при поддержке американской авиации, продолжают осаду последнего оплота «ИГ» – города Ракка.