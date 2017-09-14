«После открытия конвертации оказался не в состоянии оплачиватьсвою учебу»

ВАШ ТЕЛЕГРАМ

Резюме

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Важная заметка: Редакция Радио Озодлик не несет ответственности за информацию, представленную в проекте «Ваш Телеграм»! Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото-

и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!

«Я учусь в одном из вузов в городе Днепр. После открытия конвертации в Узбекистане, многие студенты из этой страны, столкнулись с трудностями. Раньше мы покупали в узбекских банках доллар по официальному курсу – 4100 сумов. Поэтому оплата обучения обходилась узбекистанским студентам за рубежом вдвое дешевле. То есть, раньше мы покупали в банках один доллар по 4100 сумов, вместо нынешнего курса 8100. Но теперь это стало невозможно. Мы не можем оплатить свои контракты после того, как официальный курс уровняли с курсом «черного рынка». Но бросить учебу тоже не можем. Мне жалко потерять потраченные на учебу годы и деньги.

В стране провели девальвацию, но заработные платы остались прежними. Откуда нашим родителям найти деньги? Что делать простому народу? Я даже не знаю, к кому обратиться за советом. Везде, куда бы я не обращался, мне говорят одно и тоже: «закон для всех один». Я хорошо понимаю их. Но кто выслушает нашу проблему?

Я всегда мечтал получить хорошее образование и стать профессиональным врачом, который смог бы

служить своей родину и своему народу. Моей целью было углубленное

изучение своей специальности и внесение вклада в развитие медицины в Узбекистане. Однако…Что же нам теперь делать?»

Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!