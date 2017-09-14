Гражданку, пришедшую на прием к начальнику городской милиции,попытались прогнать

ВАШ ТЕЛЕГРАМ

Резюме

В проекте «Ваш Телеграм» представлены сообщения, фото- и видеоматериалы, отправленные Вами. Наши номера в Telegram’е и WhatsApp’е: +420 724 971 539; +420 724 740

755. Наша электронная почта: ozodlikmail@gmail.com Радио Озодлик,

которое на протяжении 60 лет осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах объективной журналистики, гарантирует

Вам полную анонимность в случае Вашего желания.

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Важная заметка: Редакция Радио Озодлик не несет ответственности за информацию, представленную в проекте «Ваш Телеграм»! Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото-

и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!

Я хочу рассказать вам о поведении постового, который заявил мне, что

«начальника нет на месте», когда я пришла на прием к руководству ГУВД города Алмалык.

Постовой, запечатленный на снятом мною видео, заявил, что начальника нет на месте. Я ответила ему, что дождусь начальника.

Однако постовой вынес мои вещи на улицу и попытался прогнать меня из помещения. Спустя час начальник ГУВД явился на работу. Он поговорил со мной во дворе ГУВД. Но результата по моему обращению до сих пор нет!»

Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!