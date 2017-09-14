Врачи отправляют вместо себя наемников для сбора хлопка, а сами идут на работу

ВАШ ТЕЛЕГРАМ

Резюме

В проекте «Ваш Телеграм» представлены сообщения, фото- и

видеоматериалы, отправленные Вами.

Наши номера в Telegram’е и WhatsApp’е: +420 724 971 539; +420 724 740

755. Наша электронная почта: ozodlikmail@gmail.com Радио Озодлик,

которое на протяжении 60 лет осуществляет свою деятельность,

основываясь на принципах объективной журналистики, гарантирует

Вам полную анонимность в случае Вашего желания.

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Важная заметка: Редакция Радио Озодлик не несет ответственности за информацию, представленную в проекте «Ваш Телеграм»!

Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!

«Сотрудников больницы в Ходжейлийском районе Каракалпакстана

принудительно отправляют на сбор урожая хлопка. Вы должны вместо себя отправить на сбор хлопка другого человека, а сами при этом выйти на работу. Там не соблюдаются ни правила санитарии, ни правила гигиены.

Целый день вы должны находиться в поле и собирать хлопок».

Ведь власти обещали, что больше не будут отправлять врачей на сбор

хлопка… Однако на деле все обстоит иначе».

Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!