Врачи отправляют вместо себя наемников для сбора хлопка, а сами идут на работу
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«Сотрудников больницы в Ходжейлийском районе Каракалпакстана
принудительно отправляют на сбор урожая хлопка. Вы должны вместо себя отправить на сбор хлопка другого человека, а сами при этом выйти на работу. Там не соблюдаются ни правила санитарии, ни правила гигиены.
Целый день вы должны находиться в поле и собирать хлопок».
Ведь власти обещали, что больше не будут отправлять врачей на сбор
хлопка… Однако на деле все обстоит иначе».
Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!
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