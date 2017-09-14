Глава МИД Ирана встречался с Путиным накануне переговоров в Астане

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел встречу с президентом России Владимиром Путиным во время визита в черноморский курортный город Сочи 13 сентября.

Пресс-служба Кремля подтвердила факт встречи, но не опубликовала подробностей переговоров. Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов говорил, что в центре переговоров Зарифа с российским руководством будет конфликт в Сирии и другие региональные проблемы.

Встреча состоялась за день до начала шестого раунда переговоров по Сирии в Астане, инициаторами которых выступают Россия, Иран и Турция. Эти переговоры проводятся отдельно от проводимых под эгидой ООН в Женеве.

Делегации из России, Турции и Ирана прибыли в Астану и провели 13 сентября консультации в преддверии двухдневных переговоров. Посол Сирии в ООН Башар Джафари и правительственная делегация Сирии тоже прибыла в Астану на переговоры, в которых примут участие представители некоторых сирийских оппозиционных группы и наблюдатели из США.

Госдепартамент США заявил, что Вашингтон обеспокоен участием Ирана в качестве так называемого «гаранта»в Астанинском процессе.