Президент Казахстана прилетит в Ташкент уже на этой неделе

16 сентября 2017 года состоится государственный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба главы РК.

В Ташкенте предполагается проведение встречи Назарбаева с Шавкатом Мирзияевым, в рамках которой будут обсуждены пути дальнейшего развития двусторонних отношений.

Кроме того, в столичном «Узэкспоцентре» 15-17 сентября пройдет выставка казахстанских товаров. На выставке будут представлены автомобили, военная техника, металлургическая, фармацевтическая и другая продукция, произведенная в Казахстане.

Ожидается, что в экспозиции выставки будут представлены даже военные вертолеты. Кроме того, здесь будут и те самые электрокары, о которых недавно писали в соцсетях, сообщают местные СМИ.