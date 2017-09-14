Гибель начальника хорогского аэропорта от порыва ветра лопастей президентского вертолета

Нелепая трагедия произошла под занавес поездки главы Таджикистана Эмомали Рахмон в село Яхчи Сор Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области – от порыва лопастей президентского вертолета начальник аэропорта города Хорог Дилдор Максудшоев упал и ударился головой о камни.

По дороге в Дарвазскую районную больницу Максудшоев скончался, сообщили Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) в УМВД ГБАО 13 сентября.

Начальник хорогского аэропорта был среди чиновников области, которые встречали и сопровождали главу государства в ходе его поездки в Дарвазский район.

Местные власти считают гибель Дилдора Максудшоева нелепой случайностью.

Похороны начальника хорогского аэропорта состоятся сегодня, 14 сентября.

Эмомали Рахмон в среду с рабочей поездкой находился в районе Шамсиддин Шохин (бывший Шуроабад) Хатлонской области и в Дарвазском районе ГБО.

Село Яхчи Сор Дарвазского района, где случилась трагедия, был последним пунктом поездки Эмомали Рахмона. В этом селе возведены дома для пострадавших от сошедшего этим летом селевого потока. Эмомали Рахмон побеседовал с пострадавшими от стихийного бедствия.