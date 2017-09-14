В Астане стартует очередной раунд переговоров по Сирии

В Астане сегодня стартует очередной раунд мирных переговоров по Сирии, участники которого, как ожидается, обсудят работу так называемых зон деэскалации, установленных в рамках предложенного Россией соглашения. За день до начала этих переговоров в столице Казахстана планировалась встреча экспертов стран – гарантов (России, Турции и Ирана).

По информации министерства иностранных дел Казахстана, в ходе предстоящей сегодня встречи на высоком уровне планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих «деятельность сил контроля деэскалации», а также обсудить «состав сил контроля» в сирийской провинции Идлиб. Ожидается также, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, внесённых в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Вчера сообщалось, что в Астану для участия в шестом раунде Астанинского процесса прибыл переговорщик правительства Сирии представитель этой страны в ООН Башар Джафари и возглавляемая им правительственная делегация. Касательно делегации вооруженной сирийской оппозиции МИД Казахстана заявлял, что ожидает ее участие в переговорах.

Делегацию России, согласно информации министерства, возглавит специальный представитель президента России Александр Лаврентьев. МИД Казахстана сообщал ранее также, что свое участие в качестве наблюдателя подтвердил исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд. Во встречах 14-15 сентября в Астане ожидается участие и специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.