За сутки через кыргызско-узбекский КПП перешли границу более 5 тысяч человек

КПП «Дустлик» («Достук») за один день – 12 сентября – пересекли более 5 тысяч человек. Также зарегистрировано почти 300 автомобилей, которые выехали с территории КР в Узбекистан и наоборот. Такие цифры привел журналистам международный координатор Управления по наркотикам и преступности (УНП) ООН Юсуф Курбонов.

По его словам, 13 сентября при содействии ООН на КПП «Дустлик» встретились сотрудники правоохранительных органов двух стран и обсудили совместную деятельность по противодействию преступности, а также был открыт специальный офис, который будет содействовать сотрудничеству КР и РУз.

Ожидается, что такой же офис будет открыт около КПП «Ак-Жол – Кордай» на кыргызско-казахской границе. По предложению и при поддержке ООН на этом КПП было увеличено количество офицеров погранслужбы с обеих сторон. Как отметил Юсуф Курбонов, их совместная работа направлена на противодействие торговли людьми и наркотиками, а также на борьбу с коррупцией.

Между Узбекистаном и Кыргызстаном существует 14 КПП, из них 11 – автодорожные и оставшиеся 3 – железнодорожные. В 2005 году после мартовских событий в КР и андижанских событий в Узбекистане, условия пересечения границы осложнились. А после апрельских и июньских событий 2010 года в Кыргызстане правительство РУз разрешило въезд кыргызстанцам в Узбекистан только по приглашению или телеграмме.