Саакашвили планирует приехать 19 сентября в Киев
Михаил Саакашвили планирует 19 сентября появиться в Киеве.
Выступая в среду перед своими сторонниками, собравшимися в Черновцах на западе Украины, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии заявил, что до приезда в Киев намерен посетить другие города страны.
Саакашвили заявил, что хочет помочь Украине «преодолеть политический кризис».
10 сентября политик – при поддержке сотен свои сторонников – пересек польско-украинскую границу.
12 сентября украинские власти передали Саакашвили вызов в суд Львовской области, где 18 сентября будет слушаться дело о его незаконном въезде в страну.
В конце июля президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства за то, что тот в свое время не сообщил об уголовном преследовании в Грузии.
Тбилиси требует у Киева выдать экс-президента, который обвиняется в Грузии в нескольких уголовных преступлениях.
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