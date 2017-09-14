Дочери лидера «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева разрешили встретиться с отцом

Дочери лидера кыргызстанской партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Айданек дали разрешение на встречу с отцом. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщила супруга политика Айгуль Текебаева.

«Бог даст, пойдем туда в пятницу. Зайдем вместе с детьми. Дается два часа. Айданек уезжает на учебу, вернется только в феврале», – сказала Текебаева.

Ранее в социальных сетях сообщение о том, что Айданек Текебаевой не дают разрешение на встречу с отцом вызвало дискуссии.

16 августа Первомайский районный суд города Бишкека приговорил Омурбека Текебаева и экс-посла Кыргызстана в Южной Корее Дуйшенкула Чотонова к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Уголовное дело было возбуждено на основании показаний граждан России Алексея Модина и Леонида Маевского, заявивших, что через ныне покойного Таланта Маматкеримова они ​передали Омурбеку Текебаеву 1 миллион долларов за содействие в покупке акций компании «Мегаком».

Обвиняемые называют это дело политическим гонением, а следственные органы отмечают, что оно основано на соответствующих доказательствах. После оглашения приговора защита подсудимых заявила о намерении обжаловать его.

Текебаев и Чотонов находятся под стражей с конца февраля этого года.