Киев: миротворцы могут войти в Донбасс только после вывода сил РФ

Миротворцы ООН смогут войти в Донбасс только после вывода российских «вооружений и наемников», заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, только при этом условии в зону конфликта может быть введен международный контингент и «начаться переходный период, чтобы Донбасс на сто процентов вернулся в украинское правовое... пространство». Как сообщает Укринформ, министр подчеркнул, что не может быть и речи об узаконивании российского протектората и территориального ограничения мандата миссии: он должен охватывать всю неподконтрольную часть украинско-российской границы.

Климкин пояснил, что украинский проект резолюции будет содержать просьбу к генеральному секретарю ООН направить соответствующую миссию, которая на месте определит необходимые параметры будущего миротворческого контингента представит свой доклад главе ООН.

Во вторник ТАСС сообщал, ссылаясь на полученную копию российского проекта резолюции, поступившего в СБ ООН, что Москва предлагает – после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения сторон конфликта на юго-востоке Украины – ввести вооруженных миротворцев на полгода и уполномочить их обеспечивать только безопасность наблюдателей ОБСЕ.

Украина выступила против участия России в миссии ООН в Донбассе и – вместе с Германией – высказалась против обсуждения вопроса с сепаратистами.

11 сентября российский президент Владимир Путин выразил готовность учесть право миротворцев охранять миссию ОБСЕ не только на линии соприкосновения сторон конфликта, но и в других местах в районе противостояния на востоке Украины.

5 сентября российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила в ООН проект документа о миротворческой миссии в Донбассе. Ранее в тот же день с такой инициативой выступил Путин.