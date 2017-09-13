Дети будут ходить в детский сад со своей туалетной бумагой

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Что необходимо предоставить администрации детского сада, чтобы Вашего ребенка приняли в дошкольное учреждение?

«Устроила двух своих детей в один из детских садов в городе Ташкенте. Мне дали список необходимых вещей, которые я должна принести в детсад. Разве это законно?

Как видите, на фотографии двухстраничный список необходимых вещей. Почему они взваливают это на плечи родителей? Ведь они сами должны покупать их. Они потребовали принести в детсад даже туалетную бумагу и жидкое мыло! Наверное, такая ситуация наблюдается во всех детских садах».

Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!