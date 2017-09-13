Полиция проверяет сообщения о минировании вокзалов и ТРЦ в Москве

В Москве правоохранительные органы проверяют анонимные сообщения о минировании нескольких торговых центров, а также на Киевского, Казанского и Ленинградского вокзалов, сообщает агентство ТАСС.

В социальных сетях появляются сообщения об эвакуации нескольких московских вузов, включая МГИМО. Источник агентства "Москва" утверждает, что эвакуирован университет имени Сеченова.

Собеседник агентства «Интерфакс» заявил, что с учетом «волны подобных звонков в регионах» у правоохранительных органов есть «основания полагать, что данные звонки являются ложными».

Из-за анонимных звонков о минировании в полутора десятках городов России за последние три дня были эвакуированы вокзалы, учебные заведения, торговые центры и другие объекты. Об обнаружении взрывных устройств пока не сообщалось.