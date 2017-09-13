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Узбекистан направит гуманитарную помощь мусульманам-рохинджа

Рохинджа бегут из Мьянмы в Бангладеш.

Правительство Узбекистана приняло решение направить гуманитарную помощь беженцам-рохинджа из Мьянмы.

В Узбекистане с обеспокоенностью восприняли информацию о складывающейся ситуации в Мьянме, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. Особенную тревогу вызвали сведения о фактах насилия в отношении мусульманского меньшинства в этой стране.

«Основываясь на принципах, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и Уставе ООН, а также целях и задачах Устава ОИС, Узбекистан осуждает любые проявления насилия и выступает за неукоснительное обеспечение каждого человека всеми правами и свободами вне зависимости от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения», – говорится в заявлении, опубликованном МИД.

Руководство Узбекистана призвало власти Мьянмы принять все необходимые меры для прекращения и предотвращения насилия против невинных мусульман, прибегая при разрешении проблем исключительно к мирным средствам.

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