Узбекистан направит гуманитарную помощь мусульманам-рохинджа

Правительство Узбекистана приняло решение направить гуманитарную помощь беженцам-рохинджа из Мьянмы.



В Узбекистане с обеспокоенностью восприняли информацию о складывающейся ситуации в Мьянме, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. Особенную тревогу вызвали сведения о фактах насилия в отношении мусульманского меньшинства в этой стране.



«Основываясь на принципах, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и Уставе ООН, а также целях и задачах Устава ОИС, Узбекистан осуждает любые проявления насилия и выступает за неукоснительное обеспечение каждого человека всеми правами и свободами вне зависимости от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения», – говорится в заявлении, опубликованном МИД.



Руководство Узбекистана призвало власти Мьянмы принять все необходимые меры для прекращения и предотвращения насилия против невинных мусульман, прибегая при разрешении проблем исключительно к мирным средствам.