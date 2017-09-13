В Кыргызстане предлагают сделать русский язык вторым государственным

Депутат парламента Ирина Карамушкина предложила сделать русский язык в Кыргызстане вторым государственным. Об этом она заявила 12 сентября, выступая на заседании Жогорку Кенеша.

«По Конституции мы заявлены как светская демократическая страна, но насколько я знаю, у стран в таком формате есть по два-три, и даже есть страны, где по пять государственных языков и нет никаких претензий. Скажите, пожалуйста, чем будет хуже, если мы узаконим в нашей стране два госязыка – кыргызский и русский?», – обратилась она к вице-премьер-министру КР Чолпон Султанбековой.

При этом Ирина Карамушкина​ привела слова Чингиза Айтматова о том, что «Кыргызстан – это птица, которая будет развиваться, лететь с двумя равными паритетными крыльями, и этими крыльями будут русский и кыргызский языки».

В ответ Чолпон Султанбекова сказала, «что это, наверное, больше политический вопрос», и согласилась, что «в районах и областях нет проблемы с кыргызским языком, наоборот, остро стоит вопрос с русским языком». «Так как мы имеем кыргызскую государственность, наверное, поэтому кыргызский язык приоритетный для нас. Но хорошо, если бы все чиновники начали говорить на кыргызском языке и, может, где-то проблем стало бы меньше», – заметила вице-премьер-министр.

Напомним, русский язык получил статус официального в 2001 году благодаря соответствующим поправкам, внесенным в Конституцию Кыргызстана.