Делегация правительства Сирии прибыла в Астану

Астана ожидает участия делегации сирийской вооруженной оппозиции в очередном раунде мирных переговоров по Сирии, основной темой которого названа зона безопасности в сирийской провинции Идлиб, сообщают местные новостные агентства. Сайт агентства «Казинформ» сегодня приводит сообщение пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана, по которому в Астану для переговоров уже прибыла сирийская правительственная делегация во главе с представителем Сирии при ООН Башаром Джафари и ожидается участие делегации сирийской оппозиции.

СМИ со ссылкой на МИД Казахстана сообщают, что в Астане сегодня планируются «экспертные консультации делегаций стран – гарантов Астанинского процесса по Сирии».

Встречи высокого уровня, как сообщил ранее МИД Казахстана, в рамках переговоров по Сирии в Астане пройдут 14-15 сентября. 15 сентября в гостинице Rixos President Astana планируется пленарное заседание, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.