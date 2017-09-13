Таджикский аэропорт в Курган-Тюбе закрыли из-за прекращения полетов российской компании

«Аэропорт закрыт» – такая табличка появилась у входа в здание воздушной гавани города Курган-Тюбе. Более 120 сотрудников отправлены в бессрочный отпуск без содержания, сообщили Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) в международном аэропорту города Курган-Тюбе 13 сентября.

По словам Шамса Исоева, одного из инженеров международного аэропорта Курган-Тюбе, российская авиакомпания ВИМ Авиа прекратила полеты по маршруту Москва – Курган-тюбе – Москва. ВИМ Авиа с 2014 года пять раз в неделю совершала полеты из российской столицы в Курган-Тюбе. Но последние месяцы полеты были сокращены до два раза в неделю, а в начале сентября и вовсе прекращены.

Прекращение полетов в город Курган-Тюбе связано с небольшим количеством пассажиров, сообщила пресс-секретарь ВИМ Авиа Елена Федорова. По ее словам, рейсы в административный центр Хатлонской области были убыточными для авиакомпании.

Напомним, проблемы у воздушной гавани Курган-Тюбе начались три года назад после того, как российская авиакомпания «Ист Эйр» прекратила полеты в этот город. Тогда также сообщалось, что авиакомпания из-за небольшого количества пассажиров понесла убытки.Тогда руководству аэропорта также пришлось отправить в бессрочный отпуск без содержания около 80 процентов сотрудников.

Международный аэропорт Курган-Тюбе не имеет своих самолетов и зарабатывает обслуживанием самолетов других авиакомпаний.