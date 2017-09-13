Власти Москвы предложили установить табличку Немцову в подъезде его дома

Власти Москвы предложили установить мемориальную табличку оппозиционному политику Борису Немцову, убитому в 2015 году, не на фасаде дома, где он жил, а в подъезде. Таким образом, как утверждают в мэрии, можно избежать конфликтной ситуации и не нарушать закон. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в столичной администрации.

Накануне члены прокремлевской радикальной группировки SERB сорвали табличку, установленную 7 сентября на доме, где жил убитый политик. Ранее власти Москвы также заявили, что могут демонтировать памятный знак , установка которой не была согласована с городскими властями. Решение об этом принимали жильцы дома.

Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Соратники политика неоднократно требовали установить мемориальную табличку на месте его гибели на Большом Москворецком мосту. Власти Москвы отвечали отказом. Народный мемориал на месте убийства Немцова неоднократно разоряли сотрудники коммунальных служб и прокремлевские активисты.