В Ираке выходец из России приговорен к смертной казни

Суд в Ираке приговорил выходца из России к смертной казни через повешение по обвинению в причастности к экстремистской группировке «Исламское государство» («ИГ»). По сообщениям властей, россиянин был задержан 12 сентября в ходе операции в городе Мосул.

Этот мужчина, имя которого не разглашается, по заявлениям властей Ирака, с 2015 года участвовал в боях против правительственных сил и является первым боевиком – уроженцем России, приговоренным Багдадом к смертной казни.

По сообщению новостного агентства France-Presse (AFP), 28-летний осуждённый в ходе следствия заявил, что открыл для себя ислам, находясь в Москве, по его словам, из бесед с рабочими из Узбекистана.

По сообщению AFP, по прибытии в Ирак этот мужчина взял себе имя Абу Ясмина аль-Руси и заявил, что до своего задержания в Мосуле был ранен в бою.

В ходе операции по освобождению Мосула и других территорий Ирака правительственными силами были задержаны сотни боевиков «ИГ».

Новостное агентство Reuters ранее сообщило, что власти Ирака удерживают около 1 400 жен-иностранок и детей предполагаемых боевиков, некоторые из них прибыли из России, Таджикистана и Азербайджана.