Стали известны причины отсутствия Стивена Сигала на Asian Fight 2017

Известный американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал, приглашенный в Ташкент в качестве почетного гостя турнира Asian Fight 2017, прокомментировал свой визит в узбекскую столицу и непонятное отсутствие на турнире по боевым единоборствам.

Стивен посетил Ташкентскую область, посетил фестиваль O'zbegim и приготовление рекордного плова, встретился со студентами, но не появился на турнире Asian Fight 2017. О причинах своего отсутствия на турнире по боевым единоборствам он написал на своей странице в Instagram'е.

«Я был готов, хотел и был в состоянии принять участие в турнире. Однако, к моему глубочайшему сожалению, непредвиденные обстоятельства и ситуация, которые не имели никакого отношения ко мне, не позволили принять участие в Asian Fight 2017. Я уверен, что в ближайшем будущем смогу вернуться в Узбекистан, чтобы встретиться со своими фанатами и узнать эту удивительную страну лучше», – отметил Сигал на своей страничке в Instagram'е.

Как сообщило интернет-издание Sputnik Узбекистан, проблема заключалась в форме оплаты гонорара звезды. По словам источника знакомого с ситуаций, узбекская сторона взяла на себя оплату транспортных расходов и проживания гостя, а также гонорара за его появление на турнире.

Сумма, обговоренная с представителями Стивена Сигала, должна была быть зачислена на его счет, однако потом представители знаменитости потребовали выплатить гонорар «живыми» деньгами. Из-за определенных проблем с наличной валютой в Узбекистане это требование не могло быть исполнено в короткий срок, и Сигал так и не появился на турнире.

Как отметил корреспонденту новостного сайта Podrobno.uz председатель Федерации пенчак силат Узбекистана Азиз Джураббаев, актер не явился на мероприятие по техническим проблемам.

«Адвокат Стивена предъявил претензии по поводу формы оплаты появления звезды на таком важном событии. Федерация со своей стороны приложила все усилия чтобы пребывание актера в Узбекистане происходило на высоком уровне. Однако в результате некоторых нюансов оплаты нам не удалось договорится», – отметил он.

«Моей основной целью было проведение турнира, поддержание бойцовского духа наших спортсменов, которые выступили достойно. Я думаю настоящие патриоты пришли поддержать наших борцов. Мы постарались организовать событие ближе к праздникам, чтобы поднять настроение у населения, спортивный дух страны. Планируем и дальше проводить события подобного масштаба, которыми страна будет гордиться. При поддержке, я думаю, мероприятие прошло бы более организованно, но, к сожалению, нас не поддержали», – отметил Азиз Джураббаев.