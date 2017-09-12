В Таджикистане для «борцов с коррупцией» запросили до 17 лет тюрьмы

Шесть бывших сотрудников Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, обвиняемые в коррупции и получении взятки, сегодня выступили в суде с заключительным словом.

Прокурор попросил суд приговорить бывшего главу cледственного управления Фируза Холмуродзоду к 17 годам лишения свободы, для еще пятерых подсудимых обвинение запросило от семи до 15 лет тюрьмы. Подсудимые в последнем слове, как сообщается, выразили надежду на справедливый вердикт и снисхождение со стороны суда.

Первое судебное слушание по данному делу началось 19 июля в Верховном суде Таджикистана. Судебный процесс проходит при закрытых дверях. На скамье подсудимых помимо бывших сотрудников антикоррупционного агентства находятся трое работников таможенной службы и генеральной прокуратуры, которые ранее работали в этом агентстве.

27 июля были оглашены приговоры в отношении двух фигурантов громкого дела о предполагаемой коррупции. Верховный суд Таджикистана назначил Давлатбеку Хайрзоде, бывшему заместителю директора агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, и Фаридуну Беназирзоде, заместителю руководителя регионального управления таможенной службы по Согдийской области (ранее он возглавлял следственный отдел в антикоррупционном ведомстве), тюремные сроки по 10 с половиной лет.