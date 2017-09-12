Саакашвили вручили протокол о незаконном пересечении границы

Украинские пограничники зачитали бывшему губернатору Одесской области, бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили протокол о незаконном пересечении границы. Это произошло во вторник возле львовской гостиницы «​Леополис»​ в присутствии журналистов, народных депутатов Украины и адвокатов Саакашвили. Народный депутат Украины Сергей Куницын уточнил, что протокол Саакашвили вручили не как гражданину Украины, а как «человеку без гражданства, который пересек границу незаконным образом». На требование пограничников предоставить удостоверение личности Саакашвили заявил, что паспорт, который у него украли накануне, находится в кабинете президента страны Петра Порошенко.

Ранее во вторник соратник Саакашвили сообщил о задержании нескольких сторонников бывшего губернатора, которые помогли ему перейти через границу.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в июле был лишен украинского гражданства. 10 сентября в окружении своих сторонников он прорвался через границу Польши с Украиной. МВД Украины возбудило уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. В ведомстве также утверждают, что сторонники Саакашвили устроили драку, в которой пострадали 11 полицейских. Во вторник стало известно, что в расследовании дела о незаконном пересечении границы будет участвовать Служба безопасности Украины.