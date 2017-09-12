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Саакашвили вручили протокол о незаконном пересечении границы

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время визита представителей пограничной службы Украины. Львов, 12 сентября 2017 года.

Украинские пограничники зачитали бывшему губернатору Одесской области, бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили протокол о незаконном пересечении границы. Это произошло во вторник возле львовской гостиницы «​Леополис»​ в присутствии журналистов, народных депутатов Украины и адвокатов Саакашвили. Народный депутат Украины Сергей Куницын уточнил, что протокол Саакашвили вручили не как гражданину Украины, а как «человеку без гражданства, который пересек границу незаконным образом». На требование пограничников предоставить удостоверение личности Саакашвили заявил, что паспорт, который у него украли накануне, находится в кабинете президента страны Петра Порошенко.

Ранее во вторник соратник Саакашвили сообщил о задержании нескольких сторонников бывшего губернатора, которые помогли ему перейти через границу.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в июле был лишен украинского гражданства. 10 сентября в окружении своих сторонников он прорвался через границу Польши с Украиной. МВД Украины возбудило уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. В ведомстве также утверждают, что сторонники Саакашвили устроили драку, в которой пострадали 11 полицейских. Во вторник стало известно, что в расследовании дела о незаконном пересечении границы будет участвовать Служба безопасности Украины.

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