Во Львове в отель к Саакашвили пришли пограничники и полиция

Сотрудники пограничной службы Украины и полицейские рано утром во вторник пришли в гостиницу «Леополис» во Львове, где остановился Михаил Саакашвили. Они якобы хотят передать ему протокол о незаконном пересечении украинской государственной границы. Об этом написал в Facebook'е член политсовета «Движения новых сил» Иван Слободяник.

Их встретили адвокаты Саакашвили, однако сотрудники правоохранительных органов заявили, что хотят передать документ лично. Возле гостиницы «Леополис» уже собралось много журналистов, сообщает «Украинская правда».

Соратник Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе, сообщил в фейсбуке, что на Украине начались задержания сторонников бывшего губернатора Одесской области., которые помогли ему перейти через границу. По его данным, аресованы активисты из Черкасс и Ивано-Франковска. Сакварелидзе призвал всех жителей Львова собраться у гостиницы «Леополис», чтобы защитить права Саакашвили и его сторонников.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в июле был лишен украинского гражданства.10 сентября в окружении своих сторонников он прорвался через границу Польши с Украиной. Первоначально он собирался пересечь границу на поезде, но ему не позволили это сделать. МВД Украины возбудило уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. В ведомстве также утверждают, что сторонники Саакашвили устроили драку, в которой пострадали 11 полицейских.