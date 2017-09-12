Путин в разговоре с Меркель уточнил позицию по миротворцам ООН

Президент России Владимир Путин выразил готовность учитывать в инициативе о миротворцах ООН в Донбассе их право охранять миссию ОБСЕ не только на линии соприкосновения, но и в других местах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ сотрудниками ООН может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил обеих сторон, но и в других местах, где Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проводит свои инспекции.

Ранее Кремль придерживался позиции, что миротворцев следует привлечь только на линии соприкосновения в Донбассе. При этом статус и полномочия сотрудников ООН должны были бы согласовываться с вооруженными сепаратистами. Такой вариант в Киеве называли «шизофреническим», написала «Украинская правда».

«Путин и Меркель обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове в связи с последними провокационными действиями КНДР», сообщается на сайте Кремля. Оба лидера решительно осудили игнорирование Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН. Шаги Пхеньяна создают серьезную угрозу региональному миру, отметили в разговоре лидеры России и Германии.

Официальный представитель канцлера ФРГ заявил, что в ходе разговора канцлер и президент достигли взаимопонимания по северо-корейской проблеме. Обострение ситуации, связанное с ядерным вооружением Северной Кореи, должно быть преодолено только мирным путем, заявил Штеффен Зайберт, официальный представитель канцлера ФРГ.