В Кыргызстане на президентские выборы предусмотрено около 10 млн. долларов

В Кыргызстане на президентские выборы предусмотрено более 670 млн сомов (около 10 млн долларов). Об этом стало известно 11 сентября на заседании Совета безопасности.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, на заседании, которое прошло под председательством Алмазбека Атамбаева выступила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Нуржан Шайлдабекова. Она сообщила, что смета расходов на подготовку и проведение предстоящих выборов составляет более 670 млн сомов, из них на первый тур – около 538 млн. сомов, остальные средства при необходимости на второй тур.

Глава ЦИК добавила, что окончательный список избирателей ГРС сформирует до 5 октября. Она также подчеркнула, что усовершенствована программа подсчета голосов, которую после тестирования ЦИК намерен презентовать общественности, кандидатам, их представителям, независимым экспертам и СМИ:

– Система объективная, работает в бесконтактном автоматическом режиме и позволяет получить достоверные итоги голосования. Любые внешние воздействия с целью изменить результаты невозможны, – сказала Нуржан Шайлдабекова.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.