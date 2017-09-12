Саакашвили обвинил украинскую полицию в краже его паспорта

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что украинская полиция украла его паспорт, когда он пересекал границу Польши с Украиной. На пресс-конференции во Львове Саакашвили сообщил, что, когда его внесли на руках в Украину, он оставил паспорт в автобусе. «Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Сейчас паспорт у них», – сообщил Саакашвили.

Его пресс-секретарь Дарья Чиж проинформировала, что автобус задержали, изъяли оттуда вещи и паспорт Михаила остался там.

Саакашвили вечером 10 сентября в окружении своих сторонников прорвался через границу Польши с Украиной. Первоначально он собирался пересечь границу на поезде, но ему не позволили это сделать. МВД Украины возбудило уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Министерство также утверждает, что сторонники Саакашвили устроили драку, в которой пострадали 11 полицейских.